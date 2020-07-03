Kıbrıs

Hemşireler isyan etti: Böyle istihdam olmaz

Mevsimlik işçi adı altında hemşire alımı yanlış

3 Temmuz 2020
Ali Bolat

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında “sınır kapılarına ve geri hizmetlerle görevlendirilmek amacıyla 6 (altı) ay süreyle 50 mevsimlik işçi adı altında Sağlık Bakanlığı’na hemşire istihdam yapılmak istenmesini” eleştirdi.
Bolat, istihdamları “partizanca bir tutum” olarak gördüklerini belirtti.
Ali Bolat yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılmak istenen bu istihdam şeklini Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak hemşirelik mesleğine yakışmayan, hemşirelik mesleğini rencide edici, kutsal hemşirelik mesleğinin onurunu zedeleyen, hemşireliğin saygınlığını düşüren bir tutum olarak görmekteyiz” dedi.
Bu tutumun kabul edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bolat, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak “mevsimlik işçi” adı altındaki hemşire istihdamı yapılması isteğinin geri çekilmesini, aksi takdirde her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeni pozitif vaka iddiası

Yeni pozitif vaka iddiası

2 Temmuz 2020
Photo of Özersay: Şartlara göre farklı tedbirler alınabilir

Özersay: Şartlara göre farklı tedbirler alınabilir

2 Temmuz 2020
Photo of Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak

Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak

2 Temmuz 2020
Photo of Naimoğluları: Esas kavga 5 Temmuz’dan sonra başlayacak

Naimoğluları: Esas kavga 5 Temmuz’dan sonra başlayacak

2 Temmuz 2020
Photo of Çavuşoğlu:Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege gibi konular AB ile ilişkileri zehirliyor

Çavuşoğlu:Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege gibi konular AB ile ilişkileri zehirliyor

2 Temmuz 2020
Photo of Salih Kaya hayatını kaybetti

Salih Kaya hayatını kaybetti

2 Temmuz 2020
Photo of Ercan’da yangın Helikopteri konuşlanacak

Ercan’da yangın Helikopteri konuşlanacak

2 Temmuz 2020
Photo of 501 kişinin sosyal yardım başvurusu onaylandı

501 kişinin sosyal yardım başvurusu onaylandı

2 Temmuz 2020
Photo of Sağlıkta örgütlü sendikalar uyarı eylemi yaptı

Sağlıkta örgütlü sendikalar uyarı eylemi yaptı

2 Temmuz 2020
Photo of KTGB’den BRT’ye tepki

KTGB’den BRT’ye tepki

2 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı