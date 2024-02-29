Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Hava durumu Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer yağmur beklediklerini belirtti.

 Dairenin 6 Mart’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, hava genellikle parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar yer yer yağmurlu olacak.


 En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 21 derece civarlarında olacak.

 Rüzgar periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cumartesi kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Tags:hava durumuKKTCYağmur
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