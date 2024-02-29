Başbakan Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Başbakan Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüştü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz  bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı.


KKTC‘nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

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Tags:Cevdet YılmazÜnal Üstel
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