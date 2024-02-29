Brezilya'da sel nedeniyle OHAL: 11 bin kişi tahliye edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Brezilya’da sel nedeniyle OHAL: 11 bin kişi tahliye edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Brezilya'da etkili olan şiddetli yağılar sele yol açtı. Acre eyaletinde 11 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Bazı kasabalarda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Brezilya’da etkili olan şiddetli yağılar sele yol açtı. Acre eyaletinde 11 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Bazı kasabalarda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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Tags:BrezilyaOHALSel
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