Brezilya’da sel nedeniyle OHAL: 11 bin kişi tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya’nın Acre eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve tahliye kararının, Acre Nehri’nin taşma ihtimaline karşı verildiğini belirtti.

Batista, şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin, bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü ekledi.

Acre Valisi Gladson Cameli de merkezi hükümetten destek talebinde bulunduklarını aktardı.

“Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum” diyen Cameli, belediye başkanlarıyla görüştüğünü ve acil ihtiyaçları tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Acre’de şiddetli yağışlar, geçen yıl da etkili olmuş, can ve mal kayıpları yaşanmıştı.