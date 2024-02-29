Vladimir Zelenski: Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Vladimir Zelenski: Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Vladimir Zelenski: Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı

Arnavutluk’taki Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Savaş tek bir kişi tarafından başlatıldı, ama biz hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:RusyaSavaşUkraynaVladimir Zelenski
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar