Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer yağmur beklediklerini belirtti.
Dairenin 6 Mart’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, hava genellikle parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar yer yer yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 21 derece civarlarında olacak.
Rüzgar periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cumartesi kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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Tags:hava durumu