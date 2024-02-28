Beyköy atış ve tatbikat alanında top ve havan atışları yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Beyköy atış ve tatbikat alanında top ve havan atışları yapılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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havan atışı

Lefkoşa Kaymakamlığı, Beyköy Atış ve Tatbikat alanında 4-22 Mart tarihleri arasında top/havan atışları yapılacağından bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı 39. Topçu Alay Komutanlığı’nın (Türkeli) 4 Mart- 22 Mart (her iki tarih de dahil olmak üzere), 08.00 – 17.00 saatleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında top / havan atışları yapacağı belirtildi.


Bölgenin söz konusu tarihler ve saatlerde yasak bölge ilan edildiği vurgulandı.

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Tags:BeyköyHavan atışıtop atışı
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