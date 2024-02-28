En Büyük Oyun Kazançları ve Kayıpları

Oyunlarda Yaşanan En Büyük Kazanç ve Kayıplar

Bir Oyun oyunu oynarken kazanıp kazanmayacağınızı sadece şans belirler. Yeterince şanslıysanız efsanevi bir kazanç elde edip tarihe geçebilirsiniz. Ancak bunun tersi de doğrudur: Şanssızsanız, kaybettiğiniz miktarla da tarihe geçmeniz mümkündür. Burada, Oyun tarihinde gerçekleşmiş en büyük kazanç ve kayıpları oyun türlerine göre listeleyerek sizinle paylaşacağız. BasariBet Oyun sitesinde siz de şansınızı deneyebilirsiniz!

Pokerde En Çok Kazananlar

Poker, öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor bir oyun. Sadece şans değil yetenek de gerektiriyor ve aynı nedenle her yıl dünya çapında turnuvaları düzenleniyor. Poker oynarken en çok kazanan kumarbazlar şunlarda oluşuyor:

Antonio Esfandiari (18,3 milyon dolar): Antonio, WSOP “Big One for One Drop 2012” adlı etkinlik sırasında 18,3 milyon dolar kazandı. Bu, bugüne kadarki en büyük kumar kazançlarından biri. Galibiyet, 33 yaşındaki oyuncuya ikinci WSOP platin bileziğini de getirdi ve bu nedenle toplam kazancı yaklaşık 23,2 milyon dolara ulaştı.

Antonio, WSOP “Big One for One Drop 2012” adlı etkinlik sırasında 18,3 milyon dolar kazandı. Bu, bugüne kadarki en büyük kumar kazançlarından biri. Galibiyet, 33 yaşındaki oyuncuya ikinci WSOP platin bileziğini de getirdi ve bu nedenle toplam kazancı yaklaşık 23,2 milyon dolara ulaştı. Daniel Colman (15,3 milyon dolar): Daniel, poker tarihinin ikinci en büyük turnuvası olan “Big One for One Drop 2014” sırasında 15,3 milyon dolar kazandı. 23 yaşındaki profesyonel oyuncu son derece yetenekli, ancak medyadan hiç hoşlanmıyor: Kameralara poz vermeyi reddetti.

Daniel, poker tarihinin ikinci en büyük turnuvası olan “Big One for One Drop 2014” sırasında 15,3 milyon dolar kazandı. 23 yaşındaki profesyonel oyuncu son derece yetenekli, ancak medyadan hiç hoşlanmıyor: Kameralara poz vermeyi reddetti. Elton Tsang (12,2 milyon dolar): Poker tarihinin üçüncü en büyük kazancı Monaco’daki Oyun de Monte-Carlo’da düzenlenen WSOP turnuvası sırasında gerçekleşti. Kazanan, 35 yaşındaki Kanadalı iş adamı ve profesyonel poker oyuncusu Elton Tsang oldu. Önceki WSOP turnuvalarının aksine, 2016’da bu turnuvaya yalnızca 26 oyuncu katılmıştı.

Poker tarihinin üçüncü en büyük kazancı Monaco’daki Oyun de Monte-Carlo’da düzenlenen WSOP turnuvası sırasında gerçekleşti. Kazanan, 35 yaşındaki Kanadalı iş adamı ve profesyonel poker oyuncusu Elton Tsang oldu. Önceki WSOP turnuvalarının aksine, 2016’da bu turnuvaya yalnızca 26 oyuncu katılmıştı. Jamie Gold (12 milyon dolar): 37 yaşındaki televizyon yapımcısı Jamie Gold, WSOP 2006’da bu miktarı kazandı. Profesyonel kumarbaz olmamasına rağmen bu kazancı elde etmesi, çok daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

37 yaşındaki televizyon yapımcısı Jamie Gold, WSOP 2006’da bu miktarı kazandı. Profesyonel kumarbaz olmamasına rağmen bu kazancı elde etmesi, çok daha fazla dikkat çekmesine neden oldu. Sam Trickett (10,1 milyon dolar): Trickett, WSOP’ta zafer kazandığında 26 yaşındaydı ve kariyerinin o ana kadarki en büyük kumar kazancını elde etti. İngiltere’de profesyonel futbolcu olarak başladığı kariyerine profesyonel kumarbaz olarak devam etti. Günümüzde net değeri 5 milyon dolar olan başarılı bir poker oyuncusu.

Trickett, WSOP’ta zafer kazandığında 26 yaşındaydı ve kariyerinin o ana kadarki en büyük kumar kazancını elde etti. İngiltere’de profesyonel futbolcu olarak başladığı kariyerine profesyonel kumarbaz olarak devam etti. Günümüzde net değeri 5 milyon dolar olan başarılı bir poker oyuncusu. Martin Jacobson (10 milyon dolar): Martin Jacobson, 2014 WSOP Ana Etkinliğinde ana ödülü kazandığında 27 yaşındaydı. Hayaline ulaşması 16 saat oynadıktan sonra gerçekleşti.

Martin Jacobson, 2014 WSOP Ana Etkinliğinde ana ödülü kazandığında 27 yaşındaydı. Hayaline ulaşması 16 saat oynadıktan sonra gerçekleşti. Justin Bonomo (10 milyon dolar): Bonomo, 1 milyon dolarlık turnuva katılım bedeli için borç almak zorunda kaldı ve inanılmaz bir başarı elde etti. Şu anda, toplam kazancının efsanevi oyuncu Daniel Negreanu’nunkinden daha yüksek olduğunu tahmin ediliyor.

Bonomo, 1 milyon dolarlık turnuva katılım bedeli için borç almak zorunda kaldı ve inanılmaz bir başarı elde etti. Şu anda, toplam kazancının efsanevi oyuncu Daniel Negreanu’nunkinden daha yüksek olduğunu tahmin ediliyor. Hossain Ensan (10 milyon dolar): Hossein Ensan şu ana kadar ana WSOP etkinliğini kazanan en yaşlı poker oyuncusu – 55 yaşında. Oynanan 101 elin ardından turnuvayı kazandı ve bunu yapabilen üçüncü İran doğumlu kumarbaz oldu.

Kart oyunu denince akla sadece poker değil, blackjack de geliyor: Bu oyunda en çok kazananların listesine göz atarak devam edelim.

Blackjack’te En Çok Kazananlar

21 olarak da bilinen bu oyun en az poker kadar yetenek gerektiriyor ve onun kadar çok turnuvası olmasa da, çok daha büyük kazançlara olanak tanıyabiliyor. Bazı örnekler verecek olursak:

Kerry Packer (40 milyon dolar): Kerry Packer, Oyun tarihindeki en büyük blackjack galibiyetinin sahibi. Avustralyalı milyarder, tek bir gecede sekiz masada birden oynayarak 250.000 doların üzerinde para kazandı. Bugüne kadarki toplam kazancı ise 40 milyon doların üzerinde. MGM Grand Oyun’nun popülerliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kerry Packer, Oyun tarihindeki en büyük blackjack galibiyetinin sahibi. Avustralyalı milyarder, tek bir gecede sekiz masada birden oynayarak 250.000 doların üzerinde para kazandı. Bugüne kadarki toplam kazancı ise 40 milyon doların üzerinde. MGM Grand Oyun’nun popülerliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Don Johnson (15,1 milyon dolar): Johnson bu miktarı üç farklı kumarhanede (Borgata, Caesars ve Tropicana) oynayarak kazandı. Bu eski şirket yöneticisi art arda beş ay boyunca şansını denemişti ve en sonunda şansı yaver gitti.

Johnson bu miktarı üç farklı kumarhanede (Borgata, Caesars ve Tropicana) oynayarak kazandı. Bu eski şirket yöneticisi art arda beş ay boyunca şansını denemişti ve en sonunda şansı yaver gitti. Ken Uston (4,5 milyon dolar): Uston, Las Vegas kumarhanelerinde arka arkaya altı yıl boyunca (1975–1981) kart sayarak oynadı ve Oyunlar ne yaptığını anlayana kadar 4,5milyon dolar kazanç elde etti.

Uston, Las Vegas kumarhanelerinde arka arkaya altı yıl boyunca (1975–1981) kart sayarak oynadı ve Oyunlar ne yaptığını anlayana kadar 4,5milyon dolar kazanç elde etti. Dana White (2 milyon dolar): 2014 yılında UFC’nin başkanı Dana White, üç ayda 2 milyon dolar kazandı. Oyunlar onu el başına maksimum 25.000$ bahis ile sınırlamak zorunda kaldı.

2014 yılında UFC’nin başkanı Dana White, üç ayda 2 milyon dolar kazandı. Oyunlar onu el başına maksimum 25.000$ bahis ile sınırlamak zorunda kaldı. “Ayakkabısız” Joe (1,5 milyon dolar): Bu 80 yaşındaki adam, 400 dolarlık sosyal sigorta ödemesiyle blackjack oynadı: Evsizdi ve gerçekten de ayakkabılarının tabanı yoktu. Treasure Island Hotel and Oyun’da yaklaşık 96 saat oynamayı başardı ve 1,5 milyon dolar toplam gelir elde etti.

Ancak şans her zaman yaver gitmiyor: Kumar oynarken kaybedenler de tarihe geçmeyi başardı.

Kumarda En Çok Kaybedenler

Farklı oyunlarda en çok kaybederek Oyun tarihinin bir parçası olan oyuncular şunlardan oluşuyor:

Maureen O’Connor (13 milyon dolar): Maureen O’Connor bu listedeki tek kadın ve bu miktarı kaybettiğinde, San Diego’nun belediye başkanı olarak görev yapıyordu. O’Connor video poker tutkunuydu ve bugüne dek kumarda 1 milyar doların üzerinde para harcadığı düşünülüyor.

Maureen O’Connor bu listedeki tek kadın ve bu miktarı kaybettiğinde, San Diego’nun belediye başkanı olarak görev yapıyordu. O’Connor video poker tutkunuydu ve bugüne dek kumarda 1 milyar doların üzerinde para harcadığı düşünülüyor. Harry Kavakas (20,5 milyon dolar): Eski Avustralyalı milyarder Harry Kakavas’ın 20,5 milyon dolarlık kaybı, bugüne dek 1,43 milyar dolarlık kumar oynadığı düşünüldüğünde aslında az sayılır. Kayıpları, 2012 ile 2013 arasındaki iki yıllık dönemde, Melbourne’daki Crown Oyun’da oynarken gerçekleşti. Bu Oyunnun müdavimi olan Harry, bu kaybı balara masalarında yaşadı.

Eski Avustralyalı milyarder Harry Kakavas’ın 20,5 milyon dolarlık kaybı, bugüne dek 1,43 milyar dolarlık kumar oynadığı düşünüldüğünde aslında az sayılır. Kayıpları, 2012 ile 2013 arasındaki iki yıllık dönemde, Melbourne’daki Crown Oyun’da oynarken gerçekleşti. Bu Oyunnun müdavimi olan Harry, bu kaybı balara masalarında yaşadı. Charles Barkley (30 milyon dolar): Charles Barkley muhtemelen bu listedeki en ünlü isim zira11 kez NBA All-Star oyuncusu olarak seçilmişti. Bir basketbol yıldızı olarak muazzam başarısına rağmen, 30 milyon dolarlık servetinin neredeyse tamamını kumarda kaybetti. Favori oyunu blackjack’ti.

Charles Barkley muhtemelen bu listedeki en ünlü isim zira11 kez NBA All-Star oyuncusu olarak seçilmişti. Bir basketbol yıldızı olarak muazzam başarısına rağmen, 30 milyon dolarlık servetinin neredeyse tamamını kumarda kaybetti. Favori oyunu blackjack’ti. Archie Karas (40 milyon dolar): Archie Karas, tüm zamanların en ünlü kumarbazlarından biri ve çok kaybetmesine rağmen, aynı zamanda kumar tarihindeki en uzun ve en büyük galibiyet serisinin de sahibi. 1992’de cebinde 50 dolarla Las Vegas’a geldiğinde oldukça fakirdi. Bir tanıdığından 10.000 dolarlık borç aldı ve 3 yıl içinde bu parayı 40 milyon doların üzerine çıkardı. Poker ve bakara oynuyordu. Ancak giderek daha pervasızca bahisler yapmaya başladı ve 3 yıl içinde kazandığı parayı 3 hafta içinde tamamen kaybetti.

Archie Karas, tüm zamanların en ünlü kumarbazlarından biri ve çok kaybetmesine rağmen, aynı zamanda kumar tarihindeki en uzun ve en büyük galibiyet serisinin de sahibi. 1992’de cebinde 50 dolarla Las Vegas’a geldiğinde oldukça fakirdi. Bir tanıdığından 10.000 dolarlık borç aldı ve 3 yıl içinde bu parayı 40 milyon doların üzerine çıkardı. Poker ve bakara oynuyordu. Ancak giderek daha pervasızca bahisler yapmaya başladı ve 3 yıl içinde kazandığı parayı 3 hafta içinde tamamen kaybetti. Terrance Watanabe (127 milyon dolar): Başarılı bir iş adamının oğlu olan Terrance Watanabe, 1977’de babası öldüğünde Oriental Trading Company adındaki şirketi miras aldı. Ancak işten çok kumarla ilgileniyordu ve bakara ile blackjack favori oyunlarıydı. 2007’de, Caesar’s Palace’da bir yıl boyunca çılgınca kumar oynamaya başladı. Toplamda 835 milyon dolar harcadı ve 127 milyon dolar kaybetti. Watanabe’nin bu kaybı, Las Vegas’ın şimdiye kadar gördüğü en büyük kayıp sayılıyor.

Kumarda kazanmanın da kaybetmenin de şansa bağlı olduğunu unutmayın: Daima sorumlu oynayın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı riske atmayın.

Watanabe kumardan daha fazlasına bağımlıydı. Görgü tanıklarına göre günde iki ila üç şişe votka içtiğinin yanı sıra kokain gibi daha ciddi maddeler kullandığı da iddia ediliyor.

Caesars Palace’ın sahibi Caesars Entertainment Corporation, Watanabe’nin sarhoş halde kumar oynamaya devam etmesine izin verdiği için 225.000 dolar para cezası ödedi. Watanabe’nin bugüne kadar hâlâ 15 milyon dolar borcu var ve ödemediği takdirde hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.