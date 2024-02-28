Muhittin Özsağlam 2 gün daha tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Muhittin Özsağlam 2 gün daha tutuklu kalacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KSTÜ'de yürütülen sahte diploma olayıyla ilgili dün tutuklanan ve geçmiş dönemlerde bakanlık özel kalem müdürü olarak görev yapan Muhittin Özsağlam mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, 4 yıl boyunca derslere girmeden sahte diploma aldığı, okula kaydının 2022 yılı içerisinde yapıldığı ve aynı dönem içinde mezun olarak gösterildiği tespit edildi.
KSTÜ’de yürütülen sahte diploma olayıyla ilgili dün tutuklanan ve geçmiş dönemlerde bakanlık özel kalem müdürü olarak görev yapan Muhittin Özsağlam mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının, 4 yıl boyunca derslere girmeden sahte diploma aldığı, okula kaydının 2022 yılı içerisinde yapıldığı ve aynı dönem içinde mezun olarak gösterildiği tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında dün öğleden sonra tutuklanan ve geçmiş dönemlerde bakanlık özel kalem müdürü olarak görev yapan Muhittin Özsağlam, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili bilgileri paylaşan polis memuru, zanlının, 4 yıl boyunca derslere girmeden sahte diploma aldığının tespit edildiğini, okula kaydının 2022 yılı içerisinde yapıldığı ve aynı dönem içinde mezun olduğunun belirlendiğini açıkladı.


Özsağlam’ın, meseleyle ilgili şu an tutuklu bulunan Serdal Gündüz’ü sahte diploma alabilmesi için teşvik ettiğini açıklayan polis, bahse konu diplomanın başka bir yerde tedavüle sürülüp sürülmediğinin tespiti için araştırmaların başladığı bilgisini paylaştı.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

 

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