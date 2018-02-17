Hafta sonu Kitesurf keyfi   

Ülkemizin en iyi Kitesurf noktalarından biri olan Gaziveren, Lefke, Yedidalga bölgesi sahilleri Kitesurf’cülerle renklendi.

Rüzgarın ve çevrenin uygun olduğu her yerde yapılabilen bu doğa sporunu hafta sonu bu bölgede izleme olanağı bulduk.

Soğuk havaya aldırış etmeden rüzgarın gücünü kullanan sörfçülerimiz kendilerini su üzerine bırakmanın heyecanı ve keyfini yaşarken ilginç görüntüler oluşturdular. Bu spor dalı sörfçüye su üzerinde özgürce hareket etme olanağı sağlar. Dünyada henüz çok yeni, fakat büyük bir hızla yaygınlaşmakta ve popülaritesi gün geçtikçe artmakta.