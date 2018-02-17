Polis cep kayıtlarını mercek altına aldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Keneddy T. Dede cinayetinin zanlısı 7 gencin tutukluluk süresini 7 gün uzattı

Devrim DEMİR

Mağusa’da Çanakkale Gölet’inde 29 Ocak tarihinde öldürülen Keneddy T. Dede’nin cinayete kurban gitmesinin ardından tutuklanan 7 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. Dün yeniden mahkemeye çıkarılan 7 zanlının tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Polis geride kalan 7 günlük tutuklulukta Ozan Körkurt’un cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.

Dünkü tutukluluk duruşmasında zanlı Nidai Şanlı’nın avukatı müvekkilinin tutukluluk süresinde diğer zanlılar tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Polis, sabah saatlerinden itibaren mahkeme giriş ve çıkışlarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Zanlılar, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D., sabah saatlerinde çok sayıda polis eşliğinde mahkemeye getirildi.

Ses analiz sonuçları bekleniyor

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın borç para verip alamadığı gerekçesi ile 29 Ocak tarihinde yanına diğer zanlıları da alarak Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evini bastıklarını anımsattı.

Yahat, Dede’nin darp edildikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Çanakkale Gölet’ine götürülüp ölene kadar dövüldüğünü hatırlattı.

Müfettiş Yahat, alınan tutukluluk süresinde zanlı Ozan Körkurt’un incelenen cep telefonunda olay gününe dair verilere ulaştıklarını ve tüm zanlılardan ses analizi için seslerinin alındığını kaydetti.

Zekeriya ve Ozan’ın kıyafetleri henüz bulunmadı

Yahat, alınan tutukluluk süresinde bir kısım emarelere ulaşılırken zanlı Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt’un cinayet gecesi giydikleri kıyafetlerin bir kısmına ulaşamadıklarını belirtti.

Bir kısım dökümler geldi

Cinayet öncesi ve sonrası zanlıların cep telefonları ile birçok kişiyle görüşme yaptıklarını kaydeden Yahat, kişilerin henüz tespit edilemediğini belirtti. Zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarının içeriklerinde silinmiş sms ve görüntü olabileceği şüphesi ile telefonların uzmanlar tarafından incelendiğini ifade eden Yahat, 5 ayrı cep telefonu dökümünün geldiğini de belirtti.

Adli Tıp raporu bekleniyor

Yahat, zanlıların olay gecesi kanlarında her hangi bir uyutucu veya uyuşturucu madde olup olmadığının anlaşılması için zanlılardan alınan kan örneklerinin Adli Tıp’a gönderildiğini ifade ederek sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Suç ayrımı henüz yok

Aralarında 16 ve 17 yaşında kız çocuklarının da olduğu cinayet zanlılarının suçlamaları ile ilgili mahkemeye bilgi veren Polis müfettişi, zanlılar arasında henüz bir suç ayrımı yapmadıklarını ve olayı bir bütün olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yahat, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini zanlıların serbest kalması durumunda soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 7’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Polis ‘tehdidi’ doğruladı

Tutukluluk talebinin ardından zanlı Nidai Şanlı’nın avukatı Derya Karaca, tutukluluk süresine itiraz etmezken müvekkili Şanlı’nın polis hücrelerinde zanlılar Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve 17 yaşındaki S.D., tarafından “şiddet içerikli ölüm tehdidi” aldığı yönündeki beyanını mahkemeye belirtti.

Karaca, müvekkilinin diğer zanlılar tarafından psikolojik baskı altında tutulduğunu öne sürerek Şanlı’nın Gazimağusa’ya bağlı başka bir karakola naklini talep etti.

Müfettiş Yahat, Karaca’nın iddialarına cevaben böyle bir bilginin olduğunu ancak zanlıların fiziken birbirlerine temas etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

2’si Dörtyol 5’i müdürlükte tutuklu

Yahat, Karaca’nın iddiasının ardından zanlılar Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve 17 yaşındaki S.D.’nin Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde, zanlılar Aydan Sel ve 16 yaşındaki B.Ç.’nin ise Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol Polis Karakolunda tutuklu olduklarını beyan etti.

Şanlı’nın kaçma ihtimali göz önünde tutuldu

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, zanlı Nidai Şanlı’nın başka bir karakola nakledilmesine itiraz ederek, kaçma ihtimaline vurgu yaptı. İldeniz, Şanlı’nın hücrede kalma zorunluluğuna vurgu yaparak talebe itiraz etti.

Yargıç Mine Gündüz, yapılan beyanların ardından zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına, Nidai Şanlı’nın tutukluluğunun Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde devam etmesine karar verdi.