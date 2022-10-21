HADO seferlerine uluslararası kurallar nedeniyle ara verildi

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferlerine ara verdi. İlk seferini 19 Mayıs’ta Hatay’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentine yapan HADO, uluslararası kurallar, mevsim koşulları ve meteorolojik nedenlerden dolayı seferlerine ara verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HADO yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, HADO’nun 2023 yılı Nisan ayında seferlerine yeniden başlayacağını bildirdi.

AÇIK: İYİ BİR SEZON GEÇİRDİĞİMİZE İNANIYORUM

Metin Açık, “Başkanımız Lütfü Savaş’ın en önem verdiği projelerden biri olan HADO ile bugüne kadar yaklaşık 25 bin yolcu taşıdık. Meteorolojik nedenlerden dolayı projemizi durdurmak zorundayız. Seferlerimize 2023 yılının Nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar haftada iki kez Girne, bir kez de Gazimağusa olmak üzere 3 sefer düzenliyorduk. Bu sosyal projemizde, vatandaşlarımıza, hastalarımıza ve öğrencilerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştık. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açık ayrıca, projenin hayata geçmesinde ve yeşermesinde emeği geçen HBB Başkanı Lütfü Savaş’a, HADO Genel Müdürü Bülent Ok’a ve HBB Meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

OK: SEFERLER ULUSLARARASI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE SONLANDIRILDI

HADO Genel Müdürü Bülent Ok, mayıs ayında başlayan seferlerin meteorolojik nedenlerden dolayı uluslararası kurallar çerçevesinde sonlandırıldığını söyledi.

İki gemiyle yapılan Girne ve Gazimağusa seferleri ile çok başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ok, “Bugüne kadar taşıdığımız 25 bin yolcuyu Kırıkhan, Reyhanlı ve diğer ilçelerimizden, bölge hinterlandı olan Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep’ten gelen öğrenciler oluşturdu. Projeyi sonlandırmadık. Yeni bir başlangıç yapmak için hazırlık yapıyoruz. Limanımız bakım, onarım ve tadilatla uluslararası kurallara göre yenilenecek. Önümüzdeki sezon hizmet kalitesinin yükseltilmesi için biraz daha büyük gemilerle çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

HADO’DA YENİ HEDEF BEYRUT VE LİBYA LİMANLARI

Koşullara göre yolcu sayısını artırmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Bülent Ok, “Limanımızın kapasitesi 500 groston ama biz bunu 5 bin grostona yükseltmeyi hedefliyoruz. Taşıdığımız yolcu sayısına baktığımızda bu sayının artabileceğini biliyoruz. Bu da Sayın Başkanımızın en önem verdiği konuların başında geliyor. Başkanımız daha önce yaptığı açıklamalarda ‘Hedefimiz sadece KKTC değil, Akdeniz’de bize çok yakın olan Beyrut ve Libya hattında daha kaliteli, daha konforlu gemilerle limanımız hizmet verecektir’ diye belirtmişti. Biz de bu hedefler doğrultusunda hazırlık sürecini projelendirme, hedefleri gerçekleştirme programı olarak hayata geçireceğiz. Bu süreci en verimli şekilde kullanacağız” diye belirtti.