Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, son bir haftada yapılan 66 bin 40 testle, 2 bin 775 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sigma Live haber sitesinde yer alana habere göre, hayatını kaybedenlerin 78ve 73 yaşlarında iki erkek olduğu, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise bin 191’e ulaştığı kaydedildi.

Haberde, 42 hastanın hastanede tedavi altında olduğu, 3 kişinin durumunun ise ciddi olduğu belirtilerek, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısının 596 bin297, pozitiflik oranının ise yüzde 4,17’ye ulaştığı bildirildi.