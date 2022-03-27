Hacker grubu Lapsus$’un elebaşı olmakla suçlanan çocuğun babası: Oyun oynadığını sanıyordum

Oxford’da annesiyle yaşayan bir genç, milyonlarca dolar çalan hacker grubu Lapsus$’un elebaşı olmakla suçlanıyor.

Adı açıklanmayan 16 yaşındaki çocuğun Microsoft, Samsung ve Vodafone’un hassas şirket verilerine erişimin de dahil olduğu siber suç faaliyetleri aracılığıyla 14 milyon dolar topladığı iddia ediliyor.

Lapsus$ grubu büyük teknoloji firmalarından veri çalma ve büyükçe bir fidye ödenmediği takdirde bunları çevrimiçi olarak yayımlamakla tehdit etmede uzmanlaştı.

Bloomberg’e göre siber güvenlik araştırmacıları grupla bağlantılı 7 hesap ortaya çıkarırken, Oxfordlu genci de grubun lideri şüphesiyle damgaladı.

Daha bu hafta Lapsus$, sohbet uygulaması Telegram’da 45 binden fazla abonesi olan resmi kanalında Microsoft’un kaynak kodlarını paylaşacağını duyurmuş fakat Microsoft siber saldırıyı engellediğini açıklamıştı.

Microsoft salı günkü blog yazısında “Bu kamu bilgilendirmesi harekete geçmemizi sağlayarak ekibimizin duruma müdahale etmesini ve söz konusu hamleyi yapacak kişileri operasyonları esnasında durdurmasına imkan tanıdı ve olayın daha büyük bir etki yaratmasını engelledi” ifadelerine yer verdi.

Gözden geçirilen faaliyetlerde hiçbir müşteri kodu veya verisi yer almıyordu. Soruşturmamız, tek bir hesabın ele geçirildiğini tespit etti ve bu hesabın erişimi sınırlandı. Microsoft, güvenlik önlemi olarak kod gizliliğine bel bağlamıyor ve kaynak kodunun görüntülenmesi riskin artmasına yol açmıyor.

Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, Lapsus$ grubunun “en az Kasım 2021’den bu yana birden fazla sosyal medya platformu aracılığıyla içeriden birilerini işe aldığını” ve “içeriden işler” yapmaya gönüllü kişilere haftalık 20 bin dolara kadar ödüller sunulduğunu belirtti.

Gruba liderlik ettiğinden şüphelenilen gencin ailesi ise BBC’ye verdiği röportajda herhangi bir yasadışı faaliyetten haberdar olmadıklarını söyledi.

Babası, “Bilgisayar korsanlığından hiç bahsetmemişti ama bilgisayarlarla arası çok iyi ve bilgisayar başında çok fazla zaman geçiriyor. Her zaman oyun oynadığını sanıyordum” diye konuştu.

Bilgisayar başına geçmesini engellemeye çalışacağız.