Ukrayna: Rusya, Harkov’daki nükleer tesise bir kez daha saldırdı

Ukrayna, Harkov’daki bir nükleer araştırma tesisinin Rusya tarafından bir kez daha bombardımana tutulduğunu öne sürdü.

Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği’nin dünkü açıklamasına göre Harkov Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki nötron kaynağı deney tesisi saldırıya uğradı:

Bölgede süren saldırı yüzünden hasarın boyutunu belirlemek şu an imkansız. Bombardımanın devam etmesi, tesisin yakın çevresinin kirlenmesiyle ciddi radyasyona neden olabilir.





Ukrayna Parlamentosu da saldırıyı attığı bir tweet’le duyurdu.

Ukrayna, Harkov’daki bir nükleer araştırma tesisinin Rusya tarafından bir kez daha bombardımana tutulduğunu öne sürdü.

Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği’nin dünkü açıklamasına göre Harkov Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki nötron kaynağı deney tesisi saldırıya uğradı:

Bölgede süren saldırı yüzünden hasarın boyutunu belirlemek şu an imkansız. Bombardımanın devam etmesi, tesisin yakın çevresinin kirlenmesiyle ciddi radyasyona neden olabilir.

Ukrayna Parlamentosu da saldırıyı attığı bir tweet’le duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), tesiste radyoaktif madde miktarının az olduğunu ve bunun, radyasyon salınımı riskini düşürdüğünü bildiriyor.

Bununla birlikte Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, “Nükleer tesisin ve nükleer madde depolama tesislerinin yok edilmesi, büyük bir çevre felaketine sebebiyet verebilir” dedi.

Rusya – Ukrayna savaşı 32. gününe girdi. Birleşmiş Milletler tarafından 25 Mart’ta yapılan açıklamaya göre saldırılarda en az 1035 sivil hayatını kaybetti. En az 1650 sivil yaralandı. Yetkililer, sayıların muhtemelen çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Çernobil, Rusya’nın kontrolünde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonla Ukrayna’ya giren Rus birlikleri, ertesi gün Çernobil nükleer santralini ele geçirmişti.

IAEA, Çernobil nükleer santraliyle veri iletişiminin koptuğunu 8 Mart’ta duyurmuştu. Ukrayna Parlamentosu ayrıca 6 gün önce yaptığı açıklamada, santralin çevresindeki ormanda yangın çıktığını ancak Ruslar sebebiyle müdahale edilemediğini öne sürmüştü.

Rusya 4 Mart’ta da Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’yı ele geçirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, santralin bombalanması sonucu çıkan yangında can kaybı yaşandığını fakat radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıklamıştı.