Güzelyurt’ta otobüsün çarptığı yaya yoğun bakıma kaldırıldı

Güzelyurt’ta bir otobüs, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki yayaya çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı, otobüs sürücüsü ise tutuklandı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde yaşandı.
32 yaşındaki Hasan Kurt, yönetimindeki otobüs ile dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 20 yaşındaki Melih Düzenli’ye çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Melih Düzenli kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis, otobüs sürücüsü Hasan Kurt’un tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.