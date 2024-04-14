İran’dan İsrail’e SİHA ve füzelerle misilleme: Tepkiler ne oldu?

X’te yaptığı paylaşımda Biden, “İran ve uzantılarının tehditlerine karşı İsrail’in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İran’ın “pervasız” olarak nitelendirdiği saldırısını kınadı. Sunak, İngiltere’nin “İsrail’in ve bölgedeki ortaklarının güvenliğine katkıda bulunacağını” söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın SİHA’ları havalandırması öncesi, “Hem savunmada hem de saldırıda her tür senaryoya hazırız. İsrail devleti güçlüdür. İsrail ordusu güçlüdür. Kamuoyu güçlüdür” demişti. Netanyahu ayrıca ABD’nin İsrail’in yanında yer almasını; İngiltere ve Fransa dahil birçok ülkenin desteğini takdir ettiklerini belirtmişti. İsrail Başbakanı saldırıların ardından X’te yaptığı paylaşımda ülkesinin “kazanacağını” söyledi.

İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları’ndan ikisi general yedi kişi ölmüştü.

İran saldırıyla ilgili olarajk İsrail’i suçlamış, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının ülkesinin topraklarına yönelik bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, “Kötü rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak” demişti.