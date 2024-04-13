Güney'de kiliseye 2023 yılında 10 milyon Euroluk ödenek verildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısManşet

Güney’de kiliseye 2023 yılında 10 milyon Euroluk ödenek verildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Rum Ortodoks Kilisesine devlet tarafından 2023 yılında 10 milyon euroluk ödenek verildiği bildirildi.

Politis gazetesi, bu ödeneğin 2,4 milyon eurosunun başpiskoposluk, metropolitlikler, manastırlar ve tapınaklara yapılan işlerin Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi karşılığında verildiğini, 7,6 milyon euronun da 800 kilise çalışanının maaşlarının ödenebilmesi için verildiğini yazdı.


Haberde, bu rakamların sayıştay web sayfasında, şeffaflık ve eşit muamele ilkeleri gereği kalem kalem yayımlandığı ifade edildi.

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Tags:Rum Ortodoks Kilisesi
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