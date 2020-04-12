KıbrısManşet

Güzelyurt’ta denetim için durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

12 Nisan 2020

Polis, kontrol için durdurduğu araçta uyuşturucu buldu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki sürücü ile 20 yaşındaki yolcu tutuklandı.  İleri soruşturmada 26 yaşında bir kişinin daha tutuklandığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis ekibi dün akşam 19. 00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde, Serhatköy kavşağında M.K.’nin (E-25) aracını denetim için durdurdu.
Şüpheli hareketleri nedeniyle sürücünün üzeri arandı ve aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. K. (E-20) tutuklandı.
Polis, ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan C.D.D.’yi (E-26)  de tutukladı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KKTC’de bu gün pozitif vakaya rastlanmadı

KKTC’de bu gün pozitif vakaya rastlanmadı

11 Nisan 2020
Photo of Uzun: Ailelerin içi rahat olsun

Uzun: Ailelerin içi rahat olsun

11 Nisan 2020
Photo of Yenicami: Eylül’de sezon tamamlanması çok zor

Yenicami: Eylül’de sezon tamamlanması çok zor

11 Nisan 2020
Photo of Erhüman: Güven tesis edilmeden kriz yönetilemez

Erhüman: Güven tesis edilmeden kriz yönetilemez

11 Nisan 2020
Photo of Akbaşak: Sağlık Bakanlığı duaya çıksın

Akbaşak: Sağlık Bakanlığı duaya çıksın

11 Nisan 2020
Photo of Gardiyanoğlu’ndan Siber’e: 5 günde bunu nasıl yapacaksınız?

Gardiyanoğlu’ndan Siber’e: 5 günde bunu nasıl yapacaksınız?

11 Nisan 2020
Photo of KTAMS’tan Özersay’a kınama: Yaptığınız adaletsizlik ve insafsızlıktır

KTAMS’tan Özersay’a kınama: Yaptığınız adaletsizlik ve insafsızlıktır

11 Nisan 2020
Photo of Özersay: Sağlık sorunu, istisna uygulama gerektirebilir

Özersay: Sağlık sorunu, istisna uygulama gerektirebilir

11 Nisan 2020
Photo of ‘Evde Spor’da 23. gün

‘Evde Spor’da 23. gün

11 Nisan 2020
Photo of Akıncı ve Anastasiadis telefonda görüştü

Akıncı ve Anastasiadis telefonda görüştü

11 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı