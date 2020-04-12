Güzelyurt’ta denetim için durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Polis, kontrol için durdurduğu araçta uyuşturucu buldu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki sürücü ile 20 yaşındaki yolcu tutuklandı. İleri soruşturmada 26 yaşında bir kişinin daha tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis ekibi dün akşam 19. 00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde, Serhatköy kavşağında M.K.’nin (E-25) aracını denetim için durdurdu.

Şüpheli hareketleri nedeniyle sürücünün üzeri arandı ve aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. K. (E-20) tutuklandı.

Polis, ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan C.D.D.’yi (E-26) de tutukladı.