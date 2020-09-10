Güzelyurt’ta bir iş yeri kapatıldı

İlçe Emniyet Kurullarımızın koordinesinde, kaymakamlık personeli, belediyelerimiz ve polis teşkilatımızla birlikte dün gündüz ve gece olmak üzere 6 ilçede toplam 300 mekan denetlendi.

İlçe Emniyet Kurullarımızın 6 ilçede gece ve gündüz saatlerinde kaymakamlık personeli, polis teşkilatımız ve belediyelerimizden oluşan ekiplerle dün gerçekleştirdiği denetimlerde, 6 ilçede kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere, marketler, bet ofisleri, restorantlar, fitnes centerler, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotografçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde masa düzenleri, personelin maskeli olması, sıcaklık ölçerin olması, kayıt tutulması, hijyen sisteminin kurulması, yemek yeme yerlerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanımı gibi hususların kontrollerini yaptı. Eksiklikleri olan mekanlar hakkında rapor tutularak bir gün sonra yapılacak denetlemeye kadar bu eksikliklerin giderilmesi için mekan sahipleri uyarıldı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın 6 ilçe kaymakamına verdiği talimatla İlçe Emniyet Kurullarımız, halk sağlığının korunması maksadıyla sağlık uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda tüm ilçelerde Covid-19 tedbirlerinin harfiyen uygulanması konusunda her gün farklı bölgelerde denetimler gerçekleştireceklerdir. Gerçekleştirilecek denetimler ile tedbir kararlarına uymayan mekanlara yasal işlem yapılacaktır. Bu kapsamda yapılan dünkü denetimlerde birçok yerde büyük oranda tedbir kararlarına uyulduğu ilçe emniyet kurulları raporlarında gözlemlenmiştir. İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde gerçekleşen denetimlerde ortaya çıkan bazı eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve halk sağlığını tehdit edecek hiçbir riske mahal vermemek için 6 ilçemizde denetleme çalışmaları aralıksız olarak devam edecektir.

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