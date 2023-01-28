Güzelyurtluların kolej isyanı

Milli eğitim bakanlığı kolejlere giriş ilk aşama sınavı bugün yapıldı. Güzelyurt Türk Maarif Kolejine alınacak 75 öğrenci için Güzelyurt’ta yaklaşık 285 öğrenci sınava girdi. Sınava giren öğrencilerden ikametgah istenmesine rağmen sınava Güzelyurt dışından yüzlerce öğrencinin katılması dikkat çekti. Güzelyurtlu veliler bu duruma tepki gösterdi.

Sayın Bakan Nazım Çavuşoğluna soruyoruz: neden herkes kendi bölgesinde sınava girmiyor?, bir mahalleden diğer mahalledeki okula bile kayıt yaparken istenen ikametgahlar sınavda geçerli değil mi?, bu ikametgahları kimler hangi yetkiyle nasıl verebiliyor?, çocuklarımızın Güzelyurtta evinin dibindeki okula gitmeye hakkını kim elimizden alıyor, bölge dışından olan ve Güzelyurt TMK’yı kazanan çocuklara Lefkeoşa TMK’ya geçiş iznini kim veriyor?

Geçtiğimiz yıllarda da başka bölgelerden yapılan kayıtlar bu yıl kat ve kat arttı. Sayın bakan buna Dur demeyi düşünüyor mu. Ayrıca Sipahi’den, Girneden, Kozanköyden, Lefkoşadan Güzelyurta kayıt yapan çocukların ulaşımı nasıl sağlanacak, yoksa TMK’ya geçiş sözü alıp bizim çocuklarımızın hakkını yemeye devam mı edecekler.

Bir özel dersanenin de kendi öğrencilerini Güzelyurta yönlendirdiği ayrıca özel okullarda okuyan birçok öğrencinin de bu yıl kolej sınavında Güzelyurtu tercih etmesi de gözlendi.