Futbolda 16.haftanın maç sonuçları ve yarın ki program - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 16.haftanın maç sonuçları ve yarın ki program

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 16.haftanın maç sonuçları ve yarın ki program

Süper Lig

Bugün

MTG-TOL: 1-0
Kaymaklı-Hamitköy: 4-2
Çetinkaya-Göçmenköy: 0-0

Yarın

CB Gençlik Gücü-Yenicami: Hüseyin Eyyüpler
Gönyeli-MA Yeşilova: Ali Özer
Lefke-Mesarya: Osman Özpaşa
Cihangir-Y.Dumlupınar: Kerem Eran

Birinci Lig

Bugün

Düzkaya-Mormenekşe: 0-0
Yeniboğaziçi-PL Gençler Birliği: 1-2
İncirli-Yenierenköy: 2-1
Lapta-Bİnatlı: 3-0

Yarın

Yalova-Dörtyol: Ferhat Tuna
Girne Halk Evi-Esentepe: Mustafa Öztugay
Ü.Maraş-MH Yılmazköy: Hakan Ünal
Baf Ülkü YUrdu-M.Karşıyaka: Mehmet Sezener

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