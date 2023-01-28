Futbolda 16.haftanın maç sonuçları ve yarın ki program
Süper Lig
Bugün
MTG-TOL: 1-0
Kaymaklı-Hamitköy: 4-2
Çetinkaya-Göçmenköy: 0-0
Yarın
CB Gençlik Gücü-Yenicami: Hüseyin Eyyüpler
Gönyeli-MA Yeşilova: Ali Özer
Lefke-Mesarya: Osman Özpaşa
Cihangir-Y.Dumlupınar: Kerem Eran
Birinci Lig
Bugün
Düzkaya-Mormenekşe: 0-0
Yeniboğaziçi-PL Gençler Birliği: 1-2
İncirli-Yenierenköy: 2-1
Lapta-Bİnatlı: 3-0
Yarın
Yalova-Dörtyol: Ferhat Tuna
Girne Halk Evi-Esentepe: Mustafa Öztugay
Ü.Maraş-MH Yılmazköy: Hakan Ünal
Baf Ülkü YUrdu-M.Karşıyaka: Mehmet Sezener
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