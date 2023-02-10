Güzelyurt Belediyesi yardımları toplamaya devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güzelyurt Belediyesi yardımları toplamaya devam ediyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Güzelyurt Belediyesi yardımları toplamaya devam ediyor

 Güzelyurt Belediyesi tüm Türkiye’yi derinden sarsan iki deprem sonrası gıda-barınma-giyim gibi yaşamsal ihtiyaçların yer aldığı malzemeleri toplamaya devam ediyor.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem sonucunda bölgede yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlar Güzelyurt Belediyesi Kolluk Birimi’ne (zabıta) ulaştırılmayı sürdürüyor.


Güzelyurt halkının büyük duyarlılık gösterdiği yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler (battaniye, giyim, çocuk bezi, çocuk maması gibi) Belediyeye ait araçla deprem bölgesine gönderilmek üzere “Afet Bölgesine Yardım ve Destek Toplama Merkezi”ne teslim ediliyor.

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Tags:Güzelyurt BelediyesiKKTCyardım
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