Güzelyurt Belediyesi yardımları toplamaya devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi tüm Türkiye’yi derinden sarsan iki deprem sonrası gıda-barınma-giyim gibi yaşamsal ihtiyaçların yer aldığı malzemeleri toplamaya devam ediyor.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem sonucunda bölgede yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlar Güzelyurt Belediyesi Kolluk Birimi’ne (zabıta) ulaştırılmayı sürdürüyor.

Güzelyurt halkının büyük duyarlılık gösterdiği yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler (battaniye, giyim, çocuk bezi, çocuk maması gibi) Belediyeye ait araçla deprem bölgesine gönderilmek üzere “Afet Bölgesine Yardım ve Destek Toplama Merkezi”ne teslim ediliyor.