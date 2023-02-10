Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam hayatını kaybetti

Hüsam çiftinin cansız bedenlerini aileleri teşhis ederken, sosyal medya hesaplarından da acı haberi duyurdu.

Hatay’a tedavi için giden Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam’ın beraberinde bulunan Suat Bayram’dan ise henüz haber alınamadı. Ekibin çalışmaları sürüyor.

Başbakanlık açıklaması: