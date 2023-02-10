Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ulaş Hüsam ile eşi Bahar Hüsam hayatını kaybetti

Hatay Kırıkhan Öğretmenevi’nden acı bir haber geldi. Hüsam çifti hayatını kaybetti.

Hatay’a tedavi için giden Lefke sakinleri Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hüsam çiftinin cansız bedenlerini aileleri teşhis ederken, sosyal medya hesaplarından da acı haberi duyurdu.
Ulaş Hüsam ile Bahar Hüsam’ın beraberinde bulunan Suat Bayram’dan ise henüz haber alınamadı. Ekibin çalışmaları sürüyor.
Başbakanlık açıklaması:
Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalan 2 kardeşimizin daha cansız bedenineulaşmış bulunuyoruz.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
Yaşanan bu kayıplarla Türkiye geneli yaşamını yitiren KKTC vatandaşı sayımız 34’e yükselirken, arama çalışmaları devam eden vatandaş sayımız 14’e inmiştir.
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Tags:bahar hüsamcan kaybıHatayKKTCulaş hüsam
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