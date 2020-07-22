Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da, Türkiye‘de ise Bartın’da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılmasıyla bölgeye 3 yılda 200 bin turist geldi.

Güzelcehisar sahilinde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleştikten sonra oluşan bazalt kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bartın’a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları turistlerin ilgisini çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında ‘Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı’ ilan edilmesiyle Türkiye’nin 112’nci tabiat anıtı oldu.

DÜNYADA 3 YERDE, TÜRKİYE’DE İSE SADECE BARTIN’DA

Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da, Türkiye’de ise sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor.

Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.

Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor.

80 MİLYON YILLIK BİR DOĞA HARİKASI

80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.

3 yıl önce başlatılan ”Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi” kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskeleler yapıldı.

Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede önemli turizm canlanması da kaydedildi.

3 YILDA 20O BİN KİŞİ GEZDİ

Güzelcehisar lav sütunlarını 3 yılda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ederek, bölgeyi gezdi. Lav sütunları, manzarasıyla birlikte gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için uğrak yeri haline geldi.

Ailesiyle birlikte lav sütunlarını görmeye Ankara’dan gelen Mustafa Uçmak, “Burası çok güzel, çok hoşumuza gitti, zaten gelmeden önce internet ortamında araştırma yaptık. Sonra buraya geldik. Özellikle volkanik kayalarla ilgili bilgileri öğrenince çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz” dedi.

Ankara’dan arkadaşlarıyla birlikte çadır kampı yapmak için Güzelcehisar sahiline geldiklerini söyleyen üniversite öğrencisi Berkant Ala, “Lav sütunlarının altına çadırımızı kurduk, uyandığımızda lav sütunları birlikte uyanmak bizleri çok mutlu etti. Lav sütunlarını çok beğendim, herkes buraya gelsin görsün, bu manzarayı kaçırmalarını istemem” diye konuştu.