GÜZEL BİR GELECEK İÇİN

Yararları da var eviçinde kapanıp kalmanın, en azından belirli müddet de olsa veya vesilesi bir beladan da olsa…

…

Kötüler kötülüklerini düşünme fırsatı bulabilir.

Doğrularla yanlışlar bir evin içinde çatışır durumda kalabilir; birbirlerini sınayabilirler.

Hırslarına yenilenler, arsızlıktan vaz geçmeyenler bu taraflarıyla yüzleşebilirler.

Doğaya tahribat verenler,

Yeşil çevreyi rant uğruna yok edenler,

Asırlık zeytin ağaçlarını söküp yerine beton dikenler kendileri ile yüzleşmek ve kendi kendilerini sorgulamak için zaman bulabilirler…

Pencereden, kapıdan, balkondan dışarıya bakıldığında, dünyanın ne kadar kirlendiği, bu kirlenmenin bir korku kılığında boş sokak ve caddelerde elini kolunu sallayarak nasıl gezindiği anlaşılabilir ve bundan böyle evin içi kadar dışarıların da kirlilikten arındırılması gerektiği kavranabilir; koronavirüs sonrası belki bütün bunlara daha çok dikkat edilmesine dair toplumsal bir zihnin oluşması kolaylaşabilir…

…

Sevginin, kardeşliğin, barışın ne kadar değerli olduğunu anlamak ve bunu hayata kazandırmak için bolca vakit bulunabilir…

…

Bunlar bir yana,

Budanmayan cemile, zeytin ağacı ve yasemin budanabilir,

Sulanmayan çiçekler sulanabilir,

Evdeki küçük kusurlar ufak dokunuşlarla onarılabilir,

Çoktandır unutulan şarkılar dinlenebilir, hep birlikte söylenebilir,

Çoktandır yapılmayan danslar yapılabilir,

Çoktandır çocuklara okunmayan masallar okunabilir,

Çoktandır unutulan yemekler, tatlılar yapılabilir,

Kim bilir, meraklısı yasemin dizebilir…

…

Bilmiyorum,

Herkese göre değişebilir,

Ama mutlaka bir şeyler yapılabilir…

…

Ressamlar tabloları ile,

Müzisyenler müzikleri ile daha çok ilgilenebilirler; yeni sözler yeni besteler yazabilirler,

Şairler daha çok şiir yazabilir,

Bir roman denemesine başlanabilir, ya da yarım kalmış bir roman bitirilebilir,

El hüneri olanlar el sanatlarına yönelebilirler,

Kim bilir, eğer evde varsa dikiş makinesinin başına geçenler bile olabilir…

…

Belki de yeni şeyler yapmanın zamanı yakalanabilir…

…

Dünya bu gibi olayları çok yaşamıştır.

Muhtelif iddialar olsa da, ünlü besteci Çaykovsky’nin koleradan öldüğü söylenir.

Geriye unutulmaz eserleri kalmıştır.

İnsanoğlu, iyiden ve güzelden yana ürettiği şeylerle neslini sürdürmektedir.

Yine böyle olacak.

Tıp’da ve birçok bilim dalında bugüne kadar onca ilerleme kaydedilmiştir.

Yapılmasaydı eskiden görünen birçok hastalık bugün de olacaktı herhalde…

…

İnsanlığa indirilen bu tokat nedeni ile ister istemez eviçine kapanmayı iyi kullanmak gerekiyor.

İyi ve güzel bir gelecek için…

…

Çetin Altan, eğer her evde piyano olmuş olsaydı bugünkü durumun böyle olmayacağını söylerdi.

Evinizde piyano varsa ve heveslenmenize rağmen bir türlü öğrenmeye fırsat bulamamışsanız,

Beethoven’un “Für Elise”inden başlanabilir…