Kıbrıs

Güvercinlik’te köprü ve ova yolu onarımına başlandı

29 Nisan 2020
Güvercinlik Köyü
Güvercinlik Köyü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi, üreticilerden gelen şikayet üzerine, Güvercinlik’te tahrip olan köprünün yapımı için ortak çalışma başlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgedeki çiftçilerin tahıl ekili arazilerine rahat ulaşabilmesi ve hasarın giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.

Öte yandan, dere yataklarının temizlenmesi çalışmaları kapsamında, Çayönü -Güvercinlik arasındaki dere yatakları temizlenmiş olup, Güvercinlik bölgesinde aktif olarak kullanılan köprünün yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Köprünün yenilenmesi çalışmasına paralel olarak, 150 metrelik ova yolu onarımı çalışmasına da start verildi.



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