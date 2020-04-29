LAÜ’den Kovid-19’dan korunmak için beslenme önerileri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, Koronavirüsden (Covid-19) korunmak için nasıl beslenmeliyiz hakkında detaylı bilgiler verdi.

Günebak: Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun

Koronavirüsden korunmak için ne yapılması gerektiğini belirten Günebak, “ Öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve bunun için sigara içmeyin, alkol kullanmayın, ideal kilonuza ulaşın ama çok düşük kalorili diyetlerle değil, gereksinmelerinize uygun planlanmış bir beslenme programı ile hedef kilonuza ulaşın. Çünkü, vücutta gereğinden fazla bulanan yağ dokusunun kendi kendine toksin üretme kabiliyeti vardır”diyerek işlenmiş besinlerin kullanılmamasını ve herşeyin doğal olnanının tüketilmesini önerdi.

Günebak, Koronavirüsden (Covid-19) korunmak için tüketmemiz gereken gıdaları şöyle sıraladı;

Günebak son olarak, hergün 6 ila 8 saat karanlıkta, derin uykunun ve günün son öğününde kafeinli yiyecek ya da içecek tüketilmemesini tavsiye ederek “Ruhunuzu dinlendirin, stresten arının, gereksiz endişe ve korku sahibi olmayın. Psikolojik stresin artması da bağışıklık sistemini zayıflatır. Ilık bir duş alın, yoga yapın, egzersiz yapın” dedi.