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Tutuklu ve mahkumlar yarından itibaren yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek

29 Nisan 2020
Merkezi Cezaevi
Merkezi Cezaevi

Mahkumlar ile tutuklulara, aileleri ve yakınlarıyla görüntülü görüşme imkanı sağlamak amacıyla sürüdürülen teknik çalışmanın tamamlandığı ve yarından itibaren Cezaevi idaresinin belirlediği gün ve saat aralıklarında mahkum ve tutukluların aileleriyle görüntülü konuşma yapabilecekleri duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkumların Pazartesi-Çarşamba-Cuma, tutukluların ise Salı ve Perşembe günleri; 09.00-16.00 saatleri arasında görüntülü görüşme yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, mahkum ve tutuklu ailelerinin, kurulan online sistemin işleyişi ve nasıl görüntlü görüşme yapacakları konusunda bilgi almak için mesai saatleri içerisinde 0533 862 02 39 numaralı telefonu arayarak Cezaevi idaresinden destek alabileceği de kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Toplum olarak bu zor dönemden başarıyla geçtiğimiz şu günlerde bakanlığımız; cezaevinde, mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirleri elden bırakmadan çalışmalarını sürdürmektedir. Cezaevinde normalleşme süreci kapsamında, Sağlık Bakanlığından alınacak uzman görüşü doğrultusunda ilk etapta kapalı görüşler planlı ve tedbirli bir şekilde başlayacaktır. Bu bağlamda uluslararası mevzuatlara uygun şekilde mahkum hakları gözetilerek, cezaevinde sağlığın korunmasına yönelik COVİD-19’a karşı verdiğimiz mücadele devam etmektedir.”

 

 

 



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