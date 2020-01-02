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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 10 kişilik münhal

2 Ocak 2020

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askeri memur statüsünde 10 kişilik personel istihdamı yapacak.

Resmi Gazete’de yapılan açıklamada 2 kişilik Analist/Programcı, 1 kişilik Elektrik/Elektronik Mühendisi, 4 kişilik Özel Hizmet Görevlisi, 2 kişilik Askere Alma ve Seferberlik İşlemleri Memuru, 1 kişilik Mukayyit Yardımcısı münhali yayımlandı.

Müracaatların, www.mucahit.net intemet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile
30 Aralık 2019 tarihinden 31 Ocak 2020 günü saat 16.00’a kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılabileceği belirtildi.



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