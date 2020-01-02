Türkiye

Kılıçdaroğlu’ndan Libya konusunda BM’ye çağrı

2 Ocak 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya’daki savaşın sonlandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün vakit geçirmeden bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, ‘Hükümete açık ve net çağrımızdır’ başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin BM’nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır.”

 



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