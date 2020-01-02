Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber’i kabul etti

2 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin ertelenmesiyle ilgili bilgi aktarıldı, ziyaretin ertelenme gerekçesinin Irak’ta yaşanan son gelişmeler olduğu belirtildi.

Pompeo’nun ertelenen ziyaretinin daha ileri bir tarihte yapılmasının beklendiği ve bu çerçevede temasta kalınacağının da ifade edildiği görüşmede ayrıca, Kıbrıs sorunu ve diğer bölgesel konular da değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.



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