Güven Yalçın için iki İspanyol yarışıyor

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Leverkusen U19 takımından bonservis ödemeden transfer ettiği Güven Yalçın, teknik direktör şenol Güneş’in kendine verdiği fırsatları iyi kullanmış ve Burak Yılmaz’dan sonra Siyah-Beyazlılar’ın ikinci golcüsü olmayı başarmıştı. Güven’in performansı iki İspanyol takımı Espanyol ile Real Betis’in dikkatini çekti.

İKİSİ DE KARARLI

Star gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, hem Espanyol hem de Real Betis, Güven Yalçın’ı renklerine katmak için kararlı. İki kulübün de Yalçın için 5’er milyon euroluk bütçe ayırdığı, Beşiktaş’tan fiyat sordukları belirtildi. Siyah-Beyazlı yöneticilerin 20 yaşındaki forvetin bonservis bedelini 8 milyon euro olarak bildirdiği, iki kulübün temsilcilerinin pazarlık için İstanbul’a gideceği haberlerde yer aldı.