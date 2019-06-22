“Tecavüz değil, parada anlaşamadılar”

Lefkoşa’da arkadaşı Z.G’ye tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklanan 31 yaşındaki üniversite öğrencisi Osita Samson Eluagu, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı avukatı, müvekkili aleyhindeki suçlamayı reddetti, ilginç bir de iddiada bulundu:

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da arkadaşı Z.G’ye tecavüz ettiği iddiası ile tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, ek tutukluluk talebi ile dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Kazım Sevinç, Küçük Kaymaklı’da ikamet eden zanlı Osita Samson Eluagu’nun 3 Haziran’da saat 20.00 sıralarında kadını evine davet ettiği ve birlikte alkol içtikten sonra Z. G.’ye tecavüz ettiğini belirtti.

Sevinç, zanlı Osita Samson Eluagu’nun 31 yaşında olduğunu ve ülkede öğrenci vizesi ile ikamet ettiğini kaydetti.

Sevinç, zanlının polise gönüllü ifade verdiğini ancak halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, mahkemedeki ifadesinde müvekkili aleyhindeki tecavüz suçlamasının doğru olmadığını savundu, müvekkili ile Z.G’nin para karşılığı birlikte olduklarını ancak sonrasında Z.G’nin daha fazla para istemesiyle anlaşmazlığa düştüklerini öne sürdü.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.