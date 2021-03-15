Bengihan: Bin 500’ler için neyi bekliyorsunuz?

Kamuda örgütlü 4 sendika özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla bugün 2 saatlik genel grev yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, birçok işyeri kapatılırken ve birçok vatandaş işsiz kalırken hükümetin hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Bir yılı aşkın bir süredir Covid-19 pandemisi tüm dünyayı sağlık ve ekonomik yönden sarsmaktadır. Pandeminin etkisinin kısa sürede azalmayacağı bilim insanları tarafından dile getirilmektedir. Dünyadaki birçok ülkenin aksine UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları krizin ülkemizde misli ile hissedilmesine yol açmıştır.

Hükümetin uyguladığı politikalar sonucu özellikle özel sektör çalışanları ile dar ve sabit gelirliler yoksullaştırılırken sermaye sahibi kesimlerin zenginliğini daha da artırmasına hizmet eden siyasetin sefaleti ile karşı karşıyayız.

Sosyal devlet ilkesine bağlı olarak özel sektör çalışanlarına ekonomik destek vermek yerine yandaşlarına ve sermaye çevrelerine hizmet eden UBP-DP-YDP zihniyeti, dar gelirli özel sektör çalışanlarını göz göre göre sefalete sürüklemektedir.

-T.C ile imzalanan İktisadi ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı saray projesi için 14 milyonluk bütçe ayrılırken,

– Cumhurbaşkanlığı makam arabası için 807 bin lira harcanırken,

-Elliye yakın yeni müdür ve müsteşar ataması ile devlet bütçesine milyonlarca liralık ek mali mükellefiyet getirilirken,

– Servet sahibi sermaye kesimlerinin pandemi sürecinde dahi zenginliğini artıracağı vergi ve teşvik politikaları devam ettirilirken,

– Karantina adı altında hotel ve yurt maliyetleri minimuma düşürülmesinerağmen fahiş oda ücretleri ödenerek doluluk oranının en fazla olduğu dönemde bile kazanamadıkları milyonlarca lirayı bu kesimlere peşkeş çekerken,

-Yurt dışından gelecek özel üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenerek servet sahibi üniversite patronlarına kıyak geçilirken,

Yaklaşık altmış bine yakın özel sektör çalışanına haftalar önce başvurdukları 1.500 liralık destek ödemeleri yapılmamıştır. Neyi bekliyorsunuz!! Güzellik uykusundan uyanmanız için sosyal patlamaların yaşanması mı gerekiyor ?

Devlet tarafından ekonomik hayatta yalnız bırakılan özel sektör çalışanları için bugün 10:00-12:00 saatleri arasında ülke genelinde dayanışma grevindeyiz. Buradan bilinsin ki örgütsüz, özel sektör çalışanları yalnız değildir. Bugün gerçekleşen dayanışma grevimize yüzlerce üyemiz, yüreğinde adaletsizliklerin acısı ve öfkesi ile grevimize katılmış bulunmaktadır.

Kamu ve özel sektör çalışanlarını birbirine düşürerek gündem değiştirme beklentisi içinde olanlar bilmelidirler ki buna fırsat vermeyeceğiz. Ülkede yaşanan adaletsizliklere asla sessiz kalmayacak dayanışma ruhunu geniş kesimlere yaymaya devam edeceğiz.

KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ GÜÇ-SEN