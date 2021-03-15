Cristiano Ronaldo, ‘Kral Pele’nin rekorunu kırarak en çok gol atan futbolcu oldu

‘Kral Pele’ artık futbol tarihinin en çok gol atan ismi değil. Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerindeki resmi maçlarda toplam 770 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Serie A’da bu hafta oynanan Cagliari maçında “hat-trick” yapan 36 yaşındaki Ronaldo, toplam gol sayısını 770’e çıkarak, Pele’nin 767 gol rekorunu kırdı.

Brezilyalı Pele, Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo ise Instagram’da Pele ile fotoğrafını paylaşarak, “Dünya golcüleri sıralamasında üst sıralarda yer alarak Pele’nin rekorunu kırmak, çocukken asla hayal edemeyeceğim bir şeydi” diyerek efsanevi futbolcuya olan hayranlığını dile getirdi.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU UNVANI TARTIŞILIYOR

Pele’nin biyografisinde, resmi olmayan maçlar da hesaba alındığında, Brezilyalı oyuncunun 1283 kez topu filelere gönderdiği yazıyor.

Bir başka Brezilyalı efsane de en çok gol atan oyuncu olduğunu iddia ediyor. Eski Brezilyalı forvet Romario, gençlik kategorilerinde, hazırlık maçlarında ve gala maçlarında atılanlar da dahil olmak üzere kariyerinde toplan bin gol attığını ileri sürüyor.

Farklı kaynaklar da Çek futbolcu Josef Bican’ın kariyerinde 805 gol attığını iddia ediyor.

CRİSTİANO RONALDO TARİHİN ‘İLK MİLYARDER FUTBOLCUSU’ OLDU

Kariyerinde 5 Ballons d’Or ödülü kazanan Ronaldo Sporting Lizbon ile 5, Manchester United için 118, Real Madrid ile 450 ve Juventus ile 95 gol attı. Ronaldo Portekiz milli takımı ile de 102 topu ağlara gönderdi.