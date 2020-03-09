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Güngördü: Girne’de meydana gelen cinayet insanlık için bir utançtır

9 Mart 2020

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemi ve kadın cinayetlerinin insanlık adına bir utanç olduğuna vurgu yaparak, Girne’de Elif Lort’un 8 Mart 2020 tarihinde canice öldürülmesini kınadı.

Güngördü, tüm insanların birbirlerine saygılı olması gerektiğini belirterek, bu tür saldırganca davranışların kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, şiddetin ve bu tür olayların önlenebilmesi için tüm insanların ve kurumların işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’ni tam iki yıl önce 9 Mart 2018  tarihinde hizmete açtıklarını, öncelikli amaçlarının şiddet gören kadınlara kucak açmak, kol kanat germek ve tüm zor süreçlerinde yanlarında olabilmenin olduğuna dikkat çekti.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi hakkında bilgi veren Güngördü, “Merkezimiz, danışanlara ücretsiz terapi desteği sağlıyor. Aynı zamanda şiddet gören kadınların gerek hukuki olsun gerekse psikolojik destek anlamında zor süreçlerinde yanında oluyoruz” dedi.

Güngördü merkezin şiddet gören kadınlar başta olmak üzere, uyuşturucu mağdurları ve yakınları, ilişkisinde sorunları olanlar, çocuklar, ergenler ve yetişkinlere bireysel ve çift terapisi uzman desteği sağladıklarını belirtti.

“KURUMLARLA İŞBİRLİĞİMİZ VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi, Girne Polis Müdürlüğü, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi ile işbirliklerinin bulunduğuna değinen Güngördü, her türlü şiddete gören, tehdit edilen tüm kadınların merkeze başvurabileceğini, bu anlamda tüm kurumlarla birlikte tüm mağdurlara destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

İKİ YILDA 111 DANIŞAN BAŞVURDU

Güngördü, Danışma ve Destek Merkezine şu ana kadar, 27’si erkek, 84’ü kadın olmak üzere toplamda 111 danışan başvurduğuna işaret ederek,
aynı zamanda, toplumumuzu güçlendirecek, din dil ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eğitim ve seminer çalışmaları düzenledikleri ifade etti.

Merkezde şu anda faal olarak danışmanlık hizmeti alan toplamda 54 kişi bulunduğunu, bu kişilerin de  haftada bir ya da iki haftada bir olmak üzere, bazıları hem çift hem bireysel terapilerine devam ettiğini belirtti. Danışma ve Destek Merkezi’ne  0533 879 95 95 numaralı telefondan ve Naci Talat Caddesi Zeki Keçeli Apartmanı Kat: 1 Daire 3 adresinden ulaşılabilinir.




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