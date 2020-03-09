Kıbrıs

Kayınvalidesini tehdit eden şahıs mahkemeye çıkarıldı

9 Mart 2020

Lefkoşa’da silahla tehdit savuran zanlı S. Ş. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Kırcalılar, zanlı S. Ş.’nin Kanunsuz ateşli silah, Korkutmak maksadıyla silah taşıma, şiddet kullanma tehdidi suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Kırcalılar, 08.03.2020 tarihinde Hidden Garden’da S. Ş.’nin annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesi N.Ö’ye tasarrufunda bulundurduğu ateşli silahı korkutmak amacıyla masaya iki kez vurup, “Senin sonun fena olacak” deyip, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve polise oyuncak bir silahı verdiğini ancak şikâyetçinin farklı bir silahı tarif ettiğini belirtti. Kırcalılar, tahkikatın devam ettiğini ve ateşli silahın arandığını belirterek, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.




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