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Güngördü, “1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı”nı kutladı

30 Nisan 2020
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Güngördü, dünyadaki salgın nedeniyle birçok işyerinin kapalı olduğu bu dönemde, birçok işçi ve emekçinin mağdur olduğunu bu günlerin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulundu.

Güngördü, bu süreçte, insan sağlığının, güvenliğin ve belediye emekçilerinin önemine işaret etti. Güngördü, 1 Mayıs’ın alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçi ve emekçilerin günü olduğuna işaret ederek, “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım” dedi.

Kadın, erkek, genç, tüm işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanında olduğuna işaret eden Güngördü, “1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyadaki tüm halklarla emekçilere barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini, neredeyse tüm Koronavirüs salgını nedeniyle birçok işlerinin kapalı olduğu, üretimin durduğu bu sürecin üretimin, emeğin ve emekçinin değerinin daha da fark edilmesine vesile olmasını temenni ederim ” dedi.



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