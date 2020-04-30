Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’dan 1 Mayıs mesajı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü nedeniyle yayınladığı mesajda “Emekçilerin üretimden gelen güçlerini kullanıp işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi adına dayanışma içinde olduğunu göstermek, eşitlik taleplerini seslendirmek ve alın terlerinin karşılığını alabilmek için her yıl meydanlara çıkarak coşkuyla kutladığı emekçi dayanışmasının sembolü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Belki de dünyada ilk kez meydanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs’ı, bu yıl; salgının negatif sonuçlarının çoğunlukla işçi ve emekçi sınıfının sırtına yüklendiği bir ortamda karşılıyoruz. İşsizliğin tavan yaptığı bir dönemde zaten birçok sorunla boğuşan; çalışma hayatına ilişkin tüm tehdit ve baskılara rağmen emek mücadelesi veren işçi ve emekçiler, tüm bu olumsuzlukların yanında 2020 yılının 1 Mayıs’ını çok ağır koşullar altında karşıladı. Giderek yıkıcı hale gelen ekonomik krizin sonuçlarıyla kuşatılan ve tüm krizlerin bedelini ilk ödeyen sınıf olan işçi ve emekçiler bu yıl 1 Mayıs’ı ne yazık ki kazanılmış haklarının savunması ve eşit işe eşit ücret talepleri için değil; evine aş/ekmek götürebilme telaşıyla karşılıyor” dedi.