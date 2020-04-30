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Sağlık Bakanlığı’ndan kapalı ortam (işyerleri&ofis) uyarıları

30 Nisan 2020
Sağlık-Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı kapalı ortam işyerleri & ofislerde koronavirüse (covid-19) karşı alınması gereken önlemleri yaptığı yazılı açıklamayla anlattı.

İşte o açıklama:

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarıncaişyerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemler ve oluşturması gereken organisayonlara ilavetenKapalı Ortam İşyerleri ve Ofislerde alınması gereken Özel Tedbirler aşağıdaki gibidir:

  • Kapalı ortam işyeri/ofis; Kamu kurumları ve kuruluşları, özel ofisler, market, atölye, v.b. gibi kapalı çalışma alanlarını ifade edilmektedir.

 

  • Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tetbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

 

  • İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır.Pencereler açılarak odadahava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

 

  • İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

 

  • Yemekhanede, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe  kurallar dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

 

  • Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 

  • El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır.İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 

  • İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.

 

  • Temizlik yapan çalışanlar maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

 

EK: Kapalı Ortam & Ofislerde Virüs Salgını Kontrol Listesi



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