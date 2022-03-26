Güngör Katı Atık Depolama Tesisi işletme ihalesi itiraz üzerine iptal edildi

Ekim 2021 tarihinde 1.013 milyar lira tahmini değerle Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye iki şirket katılmış, ihaleyi Doğru Tasa Tic. Ltd’in kazandığı açıklanmıştı. İhaleyi kaybeden ve sahipliği Tuygun Töre’ye ait olan Torex Traiding ihale sonuçlarına itiraz ederek Rekabet Kurulu’na şikayette bulunmuştu. Kurul şikayetleri yerinde bularak ihalenin geçersiz olduğunu açıkladı ve ihaleyi kazanan firma ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan işletim sözleşmesinin iptaline karar verdi. Kurul kararı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Hatırlanacağı gibi Güngör Katı Atık Toplama Tesisi’nin yapımına Avrupa Komisyonu’nun hibe ettiği 1.9 milyon Euro ile 2011 yılında başlanmış, 2030 yılına kadar görev yapması öngörülmüştü. Bu güne kadar atıkların ayrıştırılamadığı tesise halen 14 belediye tarafından çöp dökülmektedir.