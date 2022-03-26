Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.03.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Guy Serge Aka NDOUBA(E-22) yönetimindeki SJ 893 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip önündeki aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan park alanına dönüşe geçen MD Tarek HOSEN(E-24) yönetimindeki FA 134 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu her iki araçta yolcu olarak bulunan üç şahıs hafif şekilde yaralanmış olup, kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.