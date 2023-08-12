Güney’deki okullarda 149 milyon Euro bütçeyle 43 iyileştirme projesi

Rum Eğitim Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi’nin okulların güvenli ve uyumlu işlemesi için inşaat, genişletme, sismik güçlendirme, bakım ve onarım öngören 149 milyon Euro bütçeli 43 projesi olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler 43 projenin, çalışmaların başlama ve bitiş tarihlerine göre iki gruba ayıldığını yazdı. Bunlardan 7 milyon Euro bütçe ile 13’ünün, halen gerçekleştirilen ya da 2023-2024 okul dönemi başlamadan tamamlanacak olanlar ve 30’unun da 142 milyon Euro bütçe ile yeni okul döneminde yapımına devam edilecek projeler olduğu kaydedildi.