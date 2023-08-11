Başbakan Ünal Üstel kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Başbakan Ünal Üstel kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Başbakan Ünal Üstel kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel,  yeni kabineyi Cumhurbaşkanına sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan


Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki kabine şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı  Hasan Taçoy görevinden alınarak yerine Sadık Gardiyanoğlu atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı  Dursun Oğuz İçişleri Bakanlığı’na atandı. Dursun Oğuz’un yerine Hüseyin Çavuş atandı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ  Altuğra,  görevinden alınarak yerine Hakan Dinçyürek atandı. Maliye Bakanı Alişan Şan  görevinden alınarak yerine Özdemir Berova  atandı.

 

Yeni kabine şöyle:

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Tarım Bakanı: Hüseyin Çavus Kelle

Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Maliye Bakanı: Özdemir Berova

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek

Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Sadık Gardiyanoğlu

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Tags:Bakanlar KuruluÜnal Üstel
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