Başbakan Ünal Üstel kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel, yeni kabineyi Cumhurbaşkanına sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki kabine şöyle:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı Hasan Taçoy görevinden alınarak yerine Sadık Gardiyanoğlu atandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz İçişleri Bakanlığı’na atandı. Dursun Oğuz’un yerine Hüseyin Çavuş atandı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, görevinden alınarak yerine Hakan Dinçyürek atandı. Maliye Bakanı Alişan Şan görevinden alınarak yerine Özdemir Berova atandı.
Yeni kabine şöyle:
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Tarım Bakanı: Hüseyin Çavus Kelle
Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Maliye Bakanı: Özdemir Berova
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek
Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Sadık Gardiyanoğlu