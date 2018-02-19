Güney’deki çirkin saldırıya Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, bir Kıbrıslı Türk’ün aracının Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğramasını kınadı ve Kıbrıs Rum yetkilileri acilen olayın sorumlularını yakalayıp cezalandırmaya davet etti.

İki taraf arasında gerekli olan diyalog sürecine zarar verir nitelikteki bu ve benzeri saldırıların kabul edilemez olduğuna vurgu yapan bakanlık, Rum polisi tarafından başlatılan soruşturmanın daha önce gerçekleştirilen benzer saldırılarda gözlemlendiği gibi sonuçsuz kalmaması ve faillerinin en erken zamanda yargıya intikal ettirilerek cezalandırılmasının beklendiği belirtildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta önceki gün meydana gelen saldırı olayını dün akşam yaptığı açıklamayla kınadı.

“KIBRISLI TÜRKLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, son dönemlerde Kıbrıslı Türkleri hedef alan saldırıların artarak devam ettiği ve giderek normalleştiğinin gözlemlendiğine işaret edilen açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar benzeri olayların birçok kez yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu çirkin saldırıyı kınıyor, Kıbrıs Rum yetkilileri acilen bu olayın sorumlularını yakalayıp cezalandırmaya davet ediyoruz. Vatandaşımızın küçük çocuğu ile birlikte yaşadığı bu talihsiz olay üzücü olmakla birlikte, cana zarar gelmemiş olması tek tesellimizdir” denildi.

“CAYDIRMAK, TEKRARINI ÖNLEMEK ADINA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI”

Açıklama, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı bu çirkin saldırılar çeşitli ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının insan hakları raporlarına da yansımaktadır. Hal böyle iken, Kıbrıs Türk tarafının tüm telkinlerine rağmen, benzer saldırıları caydırmak, tekrarını önlemek adına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bugüne dek herhangi bir önlem almamış olması kabul edilebilir değildir. Geçmişte Kıbrıslı Türklere yönelik olarak yapılan saldırıların faillerinin yakalanmaması, caydırıcı cezalara çarptırılmamış olması Güney Kıbrıs’ta ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını daha da körüklemeye devam etmektedir. Bu olaylar ve Kıbrıslı Rum yetkililerin bu konulardaki vurdumduymazlığı, Kıbrıs Türk tarafının güvenlik endişelerinin haklılığını ortaya koymaktadır”

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Başbakan Yardımcılığı ve Başbakan Yardımcılığı açıklamasında, iki taraf arasında gerekli olan diyalog sürecine zarar verir nitelikteki bu ve benzeri saldırılar kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “Rum polisi tarafından başlatılan soruşturmanın daha önce gerçekleştirilen benzer saldırılarda gözlemlendiği üzere sonuçsuz kalmaması ve faillerinin en erken zamanda bulunarak yargıya intikal ettirilerek cezalandırılması beklentimizdir. Bunun takipçisi olacağız” denildi.