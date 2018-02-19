Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,7530 seviyesinde dengelendi. Euro/TL de 4,65 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,2556-5,2570 civarında başladı

Geçen hafta cuma günü 3,7745’e kadar çıkan dolar/TL, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamaları sonrası 3,7386’ye geriledi ve günü yüzde 0,47 azalışla 3,7482’den tamamladı.

Euro/TL de 4,65 seviyesinden işlem görüyor. Euro geçen hafta 4,72’yi aşarak rekor kırmıştı.

Dolar endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 88,25 ile 2014’ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugüne yatay bir seyirle başlayarak 89,10 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri akışının sakin olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 3,7350 desteğinin kırılması durumunda 3,70’in gündeme gelebileceğini, 3,79’un direnç olarak izleneceğini bildirdi.