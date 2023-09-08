Güneyde yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güneyde yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında havaalanlarını kullanan yolcu sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak 1  milyon 516 bin 320’ye ulaştığını yazdı.


Gazete, Baf ve Larnaka Havaalanlarında Ağustos ayı yolcu sayısı rekorunun 1 milyon 483 bin 771 yolcu sayısıyla 2019 yılında olduğunu ancak bu yıl Ağustos ayında rekorun, yüzde 3’lük bir artışla kırıldığını belirtirken yılbaşından Eylül ayı başına kadarki 8 aylık dönemde toplam yolcu sayısının ise bir önceki yıla oranla yüzde 32 artışla 7 milyon 815 bin 8 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

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Tags:AğustosGüney KıbrıshavaalanıTurizm
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