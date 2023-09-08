Ataman: Kendi kültürel değerlerimizi ve istikrarlı iş anlayışımızı koruyarak bu günlere geldik

Koopbank 64’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün ülkemiz bankacılık sektörünün en tepesindeki finansal kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank’ın 64’üncü kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1959’da tek şube ile kurulan bankanın bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Koopbank’ın bankacılık sektöründe tek başına en büyük paylardan birine sahip olduğuna dikkat çeken Ataman, 30 milyar Türk Lirasını geçen bilanço büyüklüğü, 1.4 milyar Türk Lirası öz kaynağı ve sağlam bir sermaye yeterliliği rasyosu ile bankanın KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydetti. 145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Genel Müdür Ataman, bankanın kurulduğu ilk günden itibaren halkıyla birlikte bu topraklara sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten bir aileyi temsil ettiği söyledi.

“Kendi kültürel değerlerimizi ve istikrarlı iş anlayışımızı koruyarak bu günlere geldik”

Bankanın 64 yıllık tarihine bakıldığında, gelişim sürecinin Kıbrıs’ın gelişimi ile paralellik gösterdiğine vurgu yapan Ataman, Koopbank’ın bir bakıma ülkenin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık etmiş bir banka olduğuna işaret etti. Genel Müdür Ataman, Koopbank’ın toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kurulduğunu, 64 yıllık süre içerisinde kendi kültürel değerlerini, iş yapma tarzını, ekonomik misyonunu ve istikrarlı iş anlayışını koruyarak çok ciddi noktalara ulaştığını ifade etti. Toplum nezdinde Koopbank’ın bir güveni temsil ettiğini ve bunun bir rastlantı olmadığına dikkat çeken Ataman, ülkedeki mevduatın beşte birine yakınının Koopbank’a emanet edilmiş olmasının bankaya duyulan güvenin en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

“Zor anda da yanında olmak bizim temel erdemimiz”

Ülkenin gerek pandemi sonrası ortaya çıkan gerekse global boyutta etkisini gösteren enflasyon baskılı zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman, “64 yıl önce kar edelim diye kurulan bir banka değildik, ekonomiyi desteklemek, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için kurulmuş bir banka olduk, dolayısıyla şunu net olarak söyleyebilirim ki ne ticari hedeflerimiz, ne de kârlılık isteğimiz ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olamaz, yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunu aşılamıştır” dedi. Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini hep ülkenin ekonomisinin yararına kullandığı söyleyen Ataman, “Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahına ortak olmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir kurum olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz. Eğer bu bankanın gücüne ihtiyaç olacaksa, o da zor günler içindir, bizim temel erdemimiz budur” dedi.

“KAMU KREDİLERİNİN GERİ ÖDENMESİNDE İSTİKRAR SAĞLANDI”

2023’ün ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme de yapan Ataman, temel bütün kalemlerde, büyüme, kârlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Genel Müdür Ataman, başarılı sonuçlara erişmede her alanda benimsenen sağduyulu, dengeli ve kısa dönem getirileri yerine, uzun vadeyi esas alan yaklaşımın önemli payı olduğunu kaydetti.

Yeni kredi kullanma talebindeki daralmanın bu özel dönemde normal karşılanması gerektiğine işaret eden Ataman, özellikle Türkiye’deki yeni ekonomik programın KKTC’ye de yansımaları sonrası ekonominin çarklarının yeniden arzu edilen seviyede dönmeyi başaracağını ve bu süre zarfında hep beraber bu sıkıntıları paylaşarak aşmak zorunda olduklarını, gerek avantajlı krediler gerekse yapılandırmalarla piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yıllardır öncelikli hedefleri olan kamunun bankaya olan borçlarının ödenmesi konusunda artık net bir istikrarın sağlandığına dikkat çeken Ataman, “Son dört yıl içinde devletimiz 885 milyon Türk Lirası ödeme yaptı, daha da önemlisi ödemeler artık bir takvime bağlandı. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma dönüşecek, halka ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yönünde önemli bir destek olacaktır. Kazancımız ülkemizin kazancınadır” şeklinde konuştu.

“FİNANSAL TEKNOLOJİLER ALANINDA KILAVUZLUK ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ”

Genel Müdür Ataman, Koopbank’ın dijitalleşmeyle ilgili çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Küresel ekonomideki bilinen tüm değerleri değiştirecek şekilde dünyanın hızla dijitalleştiğine dikkat çeken Ataman, Koopbank’ın sektördeki kılavuz rolünü bu alanda da sürdürdüğünü söyledi. Finansal teknolojilerin artık cep telefonlarının ekseninde ilerlediğine dikkat çeken Ataman, şu değerlendirmede bulundu :

“Geleceğin bankacılığının mobil üzerinden yapılacağını, cep telefonlarının mobil cüzdan haline geleceğini uzun seneler önce öngördük, odağımızı bu yöne çevirerek bugün herkesin beğeni ile kullandığı KoopCep’i, ardından ise mobil cüzdan uygulamamız olan HEPi’yi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Halkımızı HEPi’nin karekodlu ödeme teknolojisi sayesinde yepyeni bir ödeme yöntemi ile tanıştırdık. Şimdi ise çıtayı daha da yukarı taşıyarak dijital servislerimizi finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren kuruluşların platformlarına açmaya başladık. Bunun ilk örneği banka entegrasyonu bacağında yer aldığımız Paycell dijital cüzdan projesi oldu. Paycell bankamızın kendi uygulaması olan HEPi’ye bir rakip gibi gözükse de bizim Paycell’e verdiğimiz teknolojik destek ülkemizdeki finansal teknolojiler ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayarak tüm paydaşların bunun meyvesini almasını sağlayacaktır.”

“Ana görevlerimizden biri tarım ve hayvancılık sektörünü desteklemek”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek bu alanda geleneksel olarak etkin ve eksiksiz bir hizmet verilmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti. Kullandırılan kredilerin büyük kısmının Koopbank tarafından sağlandığı tarım ve hayvancılık sektörünü hakkında da değerlendirmelerini aktaran Ataman, “Kabul etmek gerekir ki meşakkat içeren bu alanda, özellikle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde çiftçi ve hayvancının ihtiyaç duyduğu krediye yüksek maliyetten ötürü erişmekte sıkıntı yaşadığı bir tablo var. Kurulduğumuz günden beri en önem verdiğimiz nokta ülkede üretimin, verimliliğin devamı için çiftçi ve hayvancının desteklenmesi oldu. Bu konuda başta Tarım Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarla beraber hareket ederek üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden herkes emin olabilir” şeklinde konuştu.

“çalışanlarımız bankamızın EN ÖNEMLİ zenginliğidir”

Tarihsel olarak her dönemde Koopbank’ın çalışanlarına büyük değer verdiğini ve onları her zaman bankanın birer zenginliği olarak gördüğünü vurgulayan Ataman, “son altı senede banka kadrolarını azaltarak daha verimli, daha çevik ve tasarruflu bir yapıya kavuştuk. Yeni personel alımlarında artık tamamen yazılı ve sözlü sınav sistemiyle hem hakkaniyet çerçevesinde hem de nitelik bazında seçilmiş kişilere görev veriyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarda, personel politikamızdaki bu radikal değişimler belirleyici oldu. Zaman zaman eleştirildiğimiz oluyor, bilançolar mukayese edildiğinde, personel giderlerimizin diğer bankalara göre daha fazla olduğu görülüyor. Biz çalışanımızı hayat pahalılığına karşı ezdirmiyoruz, makul seviyedeki bir yaşam kalitesini sürdürmesini istiyoruz. Bunu hak ediyorlar ve performansları ile karşılığını veriyorlar” şeklinde konuştu.

“SERVİS BANKACILIĞI MODELİ İLE KOOPERATİFLERİ REKABETE KARŞI KORUYORUZ”

Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu belirten Ataman, “Biz Koopbank olarak kooperatiflere karşı üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Geleneksel olarak yıllardır onlara verdiğimiz hizmetlerin yanında hiçbir karşılık beklemeden finansal teknolojiler alanında da kapsamlı bir hizmet ve destek sunuyoruz. Bugüne kadar kart ve ATM’ler ile internet bankacılığı üzerine yoğunlaşmıştık, artık kapsamı servis bankacılığı sunarak bir üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi. Genel Müdür Ataman, kooperatiflerin artık Koopbank’ın kendi müşterilerine sunduğu birçok bankacılık hizmetini servis bankacılığı platformunda alarak büyük tasarruf sağladığını, sunulan dijital servisler üzerinden kooperatiflerin artık direkt kendi kullandıkları yazılımlar içinden fatura ödeme, kredi kartı tahsilatı, EÖS/EFT ve daha onlarca hizmeti kullanabilme imkanına kavuştuğunu söyledi.

“ŞUBELERİMİZİ YENİLİYORUZ”

Genel Müdür Ataman, bankanın müşterilerine daha nitelikli ve konforlu bir alanda hizmet sunabilmesini sağlamak amacıyla bazı şubeleri yenilemeye başladıklarını, bazılarını ise hizmet kalitesini artırabilmek için yeni mekânlara taşıyacaklarını söyledi. Tamamıyla yenilenen Lefkoşa Yenişehir Şubesinin hizmete girdiğini, Ortaköy Şubesini ise Dereboyu’nda daha büyük bir mekâna taşıdıklarını ve önümüzde hafta faaliyete geçeceğini belirtti. Girne’deki ve DAÜ’deki birer şubeyi ise yeni, daha geniş mekânlara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir PARÇASI”

Koopbank’ın her zaman toplumdan aldığını topluma verme anlayışıyla hareket eden bir banka olduğunu ifade eden Ataman, sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer katmaya devam ettiklerini belirtti. Genel Müdür Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor ile her yaşta gence spor yapma imkânı tanıyan bir yapıyı barındırdıklarını ve ülke basketboluna çeşitli seviyelerde altı takım ile renk katarak büyük başarılara imza attıklarını belirtti. Banka olarak toplumun ihtiyaçlarına hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarını da belirten Ataman, ihtiyacı olan her kesimin yanında olduklarını söyledi.

Ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amacıyla Kadın Öyküleri Derneği tarafından yürütülen önemli bir projeye sponsor olduklarını belirten Ataman, ülkenin değerlerinin hayatlarının belgeselleştirilmesine katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kadın kooperatifi oluşumlarını çok değerli bulduklarını da belirten Ataman, kadın üreticilerin faaliyetleri takdirle izlediklerini ve desteklediklerini söyledi.

‘’Koopbank bu ülkenin bizi biz yapan değeridir’’

Koopbank’ın 64 yıldır bu topraklara sahip çıkarak, halkı ile birlikte çalışıp, üreten büyük bir aile olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ataman, “Önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerimizi sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık ekseninde yürütme hedefindeyiz. İlk günündeymiş gibi heyecanla ve hevesle, hiç yorulmadan çalışmaya, yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerle Kuzey Kıbrıs’ın lider bankası olmaya devam edeceğiz. En önemlisi ise, sahip olduğumuz değerleri, kooperatif kültürünü ve samimiyetini sonraki nesillere taşıma azmimizdir” şeklinde konuştu.