Gardiyanoğlu: Halk bizden kurultay değil icraat istiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak bakanlığının projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik bir bakanlık olmasının yanı sıra birebir insanla temas eden bir bakanlık olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, ülke gündemini kurultaylarla meşgul etmek yerine çözüm bekleyen sorunlara odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının 2024 yılının Ekim ayında olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, ” Halk UBP’den sorunlarına hızlı çözüm bekliyor. Bu sorunları çözebilecek yegane parti de UBP’dir’’ ifadelerini kullandı.

“KAYIT DIŞI ÇALIŞMA YAŞAMINA MÜDAHALE EDECEĞİM”

Bakanlığını ilgilendiren konularla önemli açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, kayıt dışı ekonomiyle ilgili bugün 2 toplantı yapacağını, yasaklamanın çözüm olmadığını, soruna çözüm bulmanın önemli olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, ülkede çalışma yaşamında inşaat, hizmet ve üretim sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde işgücü ihtiyacı olduğunu, 6 Şubat depremi sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden yapılandırmaya girdiğini anlatan Gardiyanoğlu; “Kıbrıs’ta olan işgücünün birçoğu oraya kaydı. Burada da devam etmesi gereken sektörler var. Kalifiye eleman açığımız var. 3’üncü dünya ülkesinden kapatılmaya çalışılıyor. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren kayıt dışı çalışma yaşamına müdahale edeceğimi söylüyorum…” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının doğumdan ölüme her kesime dokunan bir bakanlık olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Yasaya göre, bu ülkedeki kimsesiz çocukların babasıdır bakan, şiddete uğramış kadınların ve 40-50 derece sıcağın altında ter döken işçinin koruyucusudur bakan…” yorumunu yaparak, omuzlarında ciddi bir sorumluluk olduğunu anlattı.

‘‘AMACIM CEZA KESMEK DEĞİL SORUNU ÇÖZMEK. ÖNÜMÜZDEKİ AY ÇÖZÜM ODAKLI AÇILIMLARIMIZ OLACAK’’

Amacının ceza kesmek değil, sorunu çözmek olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, önümüzdeki ay içinde ilgili paydaş bakanlıkla birlikte genel bir işçi afı çıkarılacağını ve bu afla kayıt dışı işçilerin sosyal güvenlik çatısına alınmasını sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlatan Gardiyanoğlu, işçinin kaçak cezasını ödeyeceğini; fakat nerede çalışacağını Bakanlığa ispatlayarak, sosyal güvence çatısı altına alınacağını kaydetti; çözüm odaklı ilerlediklerini belirtti.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN DAHA SIK MAAŞININ DÜZENLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Asgari ücretle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücretle ilgili çalıştıklarını, işverenlerle ve sendikalarla ayak üstü sohbetlerinde ortaya attığı düşünce olduğunu, olumlu sinyal aldığını söyledi. Maliye Bakanlığı ile istişare edeceğini, asgari ücretin artmasıyla hayat pahalılığının da artacağını ifade eden Gardiyanoğlu, “Asgari ücretlinin daha sık maaşının düzenlenmesi üzerine çalışıyorum” dedi.

“Aynı markete giriyoruz, aynı yerde çocuklarımızı okutuyoruz, kıyafetleri aynı yerden alıyoruz” diyen Gardiyanoğlu, alternatif olmadığını, herkesin aynı yerlere gittiğini söyledi.

Kendisinin de asgari ücretli olarak iş hayatına başladığını anımsatan Gardiyanoğlu, “Hayatı hem asgari ücretli çalışanı, hem çalışan hem de işveren olarak görebilirim” dedi. Hayatı boyunca vicdanıyla hareket ettiğini, vicdanının en büyük rehberi olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, kamu ile özel sektörün barıştırılmasına inanan biri olduğunu belirtti.

Bakanlık projeleriyle ilgili de konuşan Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin 12 yıldır devam ettiğini kaydetti. Engelsiz Yaşam Evi’nde 4-5 ay önce hırsızlık yapıldığını, 300 bin sterlinlik zarar olduğunu, güvenlik ihalesine çıkıldığını ve binada artık güvenlik görevlisi olacağını dile getirdi.

Merkez Bankası’nın proje için 450 bin sterlin ayırdığını, çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Gardiyanoğlu, 2024’ün başında Engelsiz Yaşam Evi’ni açacaklarını dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde de sıkıntılar olduğunu anlatarak, müdahalelere başladıklarını da sözlerine ekledi.

“ARA ELEMAN AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN SANAYİ ODASI İLE PROJE”

Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olan ara eleman açığının kapatılması ile ilgili Sanayi Odası ile Bakanlık işbirliğinde , Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir proje hazırlama aşamasında olduklarını ifade eden Gardiyanoğlu, 100 KKTC vatandaşı gence 4 yıl boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik desteği verileceğini ve 3 yıl boyunca maaşlarının %30’nun Bakanlık tarafından ödeneceğini söyledi. Projenin şekillenme aşamasında olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, Sanayi Odası ile bu amaçla bir protokol imzalayacaklarını sözlerine ekledi.